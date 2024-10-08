Кабмін вніс зміни до правил обліку медичного каннабісу

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, що регулює електронну систему обліку вирощування та переміщення конопель для медичних цілей, повідомляє Ділова столиця.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram-каналі.

Зазначається, що позиції щодо необхідності внесення до електронної системи даних про врожай конопель для медичних цілей, транзитне перевезення рослин та продукції, виготовленої з них, а також інформацію про посадку конопель і садивного матеріалу виключили з постанови.

Відтепер в електронну систему потрібно буде вносити дані щодо приміщень, де фактично зберігається кожен обʼєкт обліку, категорій насіння та садивного матеріалу конопель та операцій зі збору та обробки рослинної сировини.

Уряд також розширив норми щодо відбору зразків рослин конопель і фасування готових лікарських засобів.

Як повiдомлялось, 1 жовтня Кабінет міністрів оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу.