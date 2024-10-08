Кабмин внес изменения в правила учета медицинского каннабиса

Кабинет министров внес изменения в постановление, регулирующее электронную систему учета выращивания и перемещения конопли для медицинских целей, сообщает Деловая столица.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.

Отмечается, что позиции о необходимости внесения в электронную систему данных об урожае конопли для медицинских целей, транзитной перевозке растений и продукции, изготовленной из них, а также информацию о посадке конопли и посадочного материала исключили из постановления.

Отныне в электронную систему нужно будет вносить данные о помещениях, где фактически хранится каждый объект учета, категориях семян и посадочного материала конопли и операциях по сбору и обработке растительного сырья.

Правительство также расширило нормы по отбору образцов растений конопли и фасовке готовых лекарственных средств.

Как сообщалось, 1 октября Кабинет министров обновил лицензионные условия, регулирующие все этапы обращения медицинского каннабиса.