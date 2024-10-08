У ТЦК пояснили, за яких умов можуть мобілізувати військовозобов’язаних від 50 до 60 років

В Україні почали діяти нові правила мобілізації для військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років. Тепер їх можуть призивати лише за спеціальним розпорядженням, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Сергія Монукала "Главреду".

Він зазначає, що в Україні немає прямої заборони на мобілізацію цієї категорії. Проте призов таких військовозобов’язаних здійснюється за письмовою згодою військових частин і стосується переважно підрозділів, які не мають особливих вимог до мобілізованих.

Так, Монукал зазначає, що людей віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати до штурмових військ – їх направлятимуть, наприклад, до підрозділів забезпечення та державної служби спеціального транспорту (ДСПТ).

Перед мобілізацією військовозобов'язані проходять військово-лікарську комісію для визначення придатності, після чого з ними проводяться співбесіди в територіальних центрах комплектування. Їм призначають відповідну військову спеціальність, а списки затверджуються Генеральним штабом.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Зокрема, тепер командири військових частин мають право видавати направлення для проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаним з метою визначення їх придатності до служби. Також їм дозволено комплектувати бойові частини за рахунок добровольців, які бажають проходити службу під час мобілізації.

Також розповідали, що в Україні чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати на законних підставах за кількома категоріями. Це стосується тих, хто пройшов строкову службу у мирний час, закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та отримав військово-облікову спеціальність, а також має статус "обмежено придатний", визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

З квітня 2024 року в Україні скасовано статус "обмежено придатний", тому чоловіки цієї категорії залишаються військовозобов’язаними, навіть якщо їм менше 25 років.