В ТЦК объяснили, при каких условиях могут мобилизовать военнообязанных от 50 до 60 лет

В Украине начали действовать новые правила мобилизации для военнообязанных от 50 до 60 лет. Теперь их могут призывать только по специальному распоряжению, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий начальника сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Сергея Монукала "Главреду".

Он отмечает, что в Украине нет прямого запрета на мобилизацию этой категории. Однако призыв таких военнообязанных осуществляется по письменному согласию воинских частей и касается преимущественно подразделений, не имеющих особых требований к мобилизованным.

Так, Монукал отмечает, что людей в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать в штурмовые войска – их будут направлять, например, в подразделения обеспечения и государственной службы специального транспорта (ДСПТ).

Перед мобилизацией военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для определения пригодности, после чего с ними проводятся собеседования в территориальных центрах комплектования. Им назначают соответствующую военную специальность, а списки утверждаются Генеральным штабом.

Напомним, Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации . В частности, теперь командиры воинских частей имеют право выдавать направления для прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанным с целью определения их пригодности к службе. Также им разрешено комплектовать боевые части за счет добровольцев, желающих проходить службу во время мобилизации.

Также рассказывали, что в Украине мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать на законных основаниях по нескольким категориям . Это касается тех, кто прошел срочную службу в мирное время, окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил военно-учетную специальность, а также имеет статус "ограниченно пригодный", признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригоден в военное время.

С апреля 2024 года в Украине упразднен статус "ограниченно пригодный", поэтому мужчины этой категории остаются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет.