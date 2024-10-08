Понад 20% українців оформили картку для Нацкешбеку, але 40% не чули про програму – опитування

21,3% дорослих громадян України оформили віртуальну або фізичну банківську картку для участі у державній програмі "Національний кешбек", яка стартувала на початку вересня. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 до 26 вересня, повідомляє Ліга.Фінанси.

Відповідаючи про головну причину, чому вони не оформили банківську карту "Національного кешбеку", більшість із тих, хто не бере в ній участі (або 40,2% усіх опитаних), назвали відсутність інформації про програму.

14% серед усіх опитаних вважають, що участь у цій програмі їм нічого не дасть, 8% просто ще не встигли оформити банківську картку для участі в програмі, але збираються це зробити пізніше.

На думку соціологів, рівень участі у програмі тим вищий, чим вищий рівень добробуту респондентів (від 14% серед тих, хто відповів, що їх родина "ледве зводить кінці з кінцями", до 24,5% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено").

Також він збільшується зі зростанням освітнього рівня респондентів (від 12% серед тих, хто має неповну або загальну середню освіту, до 28% серед тих, хто має вищу освіту).

За результатами опитування, у програмі беруть участь лише 12% людей старшого (60 і більше років) віку, тоді як в інших вікових групах – від 22% до 29%.

Опитування методом face-to-face проводилося в усіх областях України, крім окупованих РФ територій. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Зазначимо, за місяць тестування державної програми "Національний кешбек" українцям нарахували 42 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва.

Станом на 1 жовтня 884 000 українців, або 95% споживачів, які позначили картки для виплат кешбеку в Дії, бачать нарахований кешбек. Загалом до програми долучилося понад 1,6 млн українців, які оформили 1,8 млн карток.