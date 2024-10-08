Более 20% украинцев оформили карту для Нацкешбэка, но 40% не слышали о программе – опрос

21,3% взрослых граждан Украины оформили виртуальную или физическую банковскую карточку для участия в государственной программе "Национальный кешбэк", стартовавшей в начале сентября. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 26 сентября, сообщает Лига.Финансы.

Отвечая о главной причине, почему они не оформили банковскую карту "Национального кешбэка", большинство из тех, кто не участвует в ней (или 40,2% всех опрошенных), назвали отсутствие информации о программе.

14% среди всех опрошенных считают, что участие в этой программе им ничего не даст, 8% просто не успели оформить банковскую карточку для участия в программе, но собираются это сделать позже.

По мнению социологов, уровень участия в программе тем выше, чем выше уровень благосостояния респондентов (от 14% среди ответивших, что их семья "едва сводит концы с концами", до 24,5% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспеченно").

Также он увеличивается с ростом образовательного уровня респондентов (от 12% среди имеющих неполное или общее среднее образование до 28% среди тех, кто имеет высшее образование).

По результатам опроса, в программе принимают участие только 12% людей старшего (60 и более лет) возраста, тогда как в других возрастных группах – от 22% до 29%.

Опрос методом face-to-face проводился во всех областях Украины, кроме оккупированных РФ территорий. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Отметим, за месяц тестирования государственной программы "Национальный кешбэк" украинцам насчитали 42 млн грн кешбэка за покупку товаров украинского производства.

По состоянию на 1 октября 884 000 украинцев, или 95% потребителей, обозначивших карты для выплат кешбэка в "Дії", видят начисленный кешбэк. Всего к программе присоединилось более 1,6 млн украинцев, оформивших 1,8 млн карт.