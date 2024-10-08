Командир 72 бригади: При виході з Вугледара евакуювали не всіх поранених

Не зважаючи на проведення евакуації у Вугледарі під час активних бойових дій, неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених. Про це розповів комбриг 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко, повідомляє Главком.

"Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати" , – пояснив полковник.

За словами Охріменка, під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі. Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх, зауважує комбриг.

"Я не буду називати цифри, бо нам важливий і цінний кожен солдат, але це не та кількість, про яку говорять воєнкори противника, вони перебільшують в рази" , – наголосив Охріменко.

Водночас, як цитують ЗМІ підрахунки російської служби BBC щодо втрат росіян: за 2022-2023 роки, відколи "Чорні запорожці" тримали оборону Вугледара, лише дві російські бригади морської піхоти, 155-та та 40-а, втратили тут понад 2100 своїх солдатів.

Олександр Охріменко ж вважає, що за два з половиною роки втрати противника насправді в рази більші, ніж вказує дослідження.

За його словами, лише від 28 вересня по 2 жовтня, за даними із засобів повітряної розвідки, з доповідей командирів батальйонів, підрозділів, які виконували завдання на лінії зіткнення, було знищено понад 400 російських військовослужбовців.

"Це буквально за кілька днів штурмів противника на позиції нашої бригади. Крім того, за ці чотири дні тільки на напрямку дій одного з батальйонів, а саме на південно-східному напрямку міста Вугледар, було знищено понад 50 одиниць техніки. Посаджено і збито, заглушено системами радіоелектронного захисту близько 500 одиниць ворожих БпЛА" , – проінформував комбриг.

Стосовно втрат росіян за всю битву за Вугледар, то на думку Охріменка, втрати більші в три-чотири рази, аніж йдеться у дослідженні BBC.