Несмотря на эвакуацию в Угледаре во время активных боевых действий, невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось вывести все 100% раненых. Об этом рассказал комбриг 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, полковник Александр Охрименко, сообщает Главком.

"Часть раненых мы смогли эвакуировать средствами медицинских подразделений, применили боевые машины пехоты подразделений, предназначенных для помощи в эвакуации. Но, к сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать" , - пояснил полковник.

По словам Охрименко, под огнем противника выходившие группы эвакуации иногда даже не могли выйти к точке эвакуации, точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех, отмечает комбриг.

"Я не буду называть цифры, потому что нам важен и ценен каждый солдат, но это не то количество, о котором говорят военкоры противника, они преувеличивают в разы" , – подчеркнул Охрименко.

В то же время, как цитируют СМИ подсчеты российской службы BBC относительно потерь россиян: за 2022-2023 годы, когда "Черные запорожцы" держали оборону Угледара, только две российские бригады морской пехоты, 155-я и 40-я, потеряли здесь более 2-х.

Александр Охрименко считает, что за два с половиной года потери противника на самом деле в разы больше, чем указывает исследование.

По его словам, только с 28 сентября по 2 октября, по данным из средств воздушной разведки, из докладов командиров батальонов, подразделений, выполнявших задачи на линии столкновения, было уничтожено более 400 российских военнослужащих.

"Это буквально за несколько дней штурмов противника на позиции нашей бригады. Кроме того, за эти четыре дня только на направлении действий одного из батальонов, а именно на юго-восточном направлении города Угледар, было уничтожено более 50 единиц техники. Посажено и сбито, заглушено системами радиоэлектронной защиты около 500 единиц враждебных БПЛА" , – проинформировал комбриг.

Что касается потерь россиян за всю битву за Угледар, то, по мнению Охрименко, потери больше в три-четыре раза, чем говорится в исследовании BBC.