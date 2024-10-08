Столтенбергу підтвердили нову посаду після завершення роботи на чолі НАТО

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки, як і прогнозували перед його відставкою, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосила пресслужба Мюнхенської конференції з безпеки.

Столтенберг, який з 1 жовтня передав посаду генсека НАТО експрем’єру Нідерландів Марку Рютте, з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки, замінивши німця Крістофа Гойсгена.

Гойсген обіймав цю посаду з 2022 року.

Це оголошення підтвердило давніші чутки у ЗМІ невдовзі перед відставкою Столтенберга.

"Я присвятив усю свою політичну кар’єру підтриманню миру. Для мене буде честю очолювати Мюнхенську конференцію з безпеки та сприяти її місії "мир через діалог". У світі небагато настільки важливих як Мюнхенська конференція міжнародних платформ, що працюють над запобіганням конфліктів, діалогом та міжнародною співпрацею", – прокоментував Столтенберг.

Водночас Вольфганг Ішингер, який є багаторічним президентом Ради фонду Мюнхенської безпекової конференції, привітав згоду Столтенберга очолити конференцію, відзначивши його великий досвід та репутацію.