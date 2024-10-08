Повноваження Громадської ради міжнародних експертів продовжили ще рік

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт № 11426, яким продовжила повноваження Громадської ради міжнародних експертів до завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду протягом вісімнадцяти місяців з дня набрання сили закону, повідомляє Дзеркало тижня.

Як заявив депутат Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 259 депутатів.

Шестирічний термін повноважень Громадської ради міжнародних експертів закінчується в жовтні цього року, однак міжнародні партнери (МВФ та Єврокомісія) рекомендували його продовжити до завершення конкурсів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС. Згідно з нормами закону, вона працюватиме ще 18 місяців, «але не пізніше 1 листопада 2025 року».

Однак як зазначає громадська організація Transparency International Ukraine, новий закон про ГРМЕ може обмежити повноваження міжнародних експертів при відборі суддів ВАКС

«Йдеться про пункт 14 у Прикінцевих та перехідних положеннях закону про ВАКС. Хоч ці зміни спрямовані на уніфіковане розуміння критерію доброчесності відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», їх можуть читати некоректно — як обмеження ГРМЕ повноважень оцінювати професійність кандидатів, залишивши за нею лише оцінку доброчесності» , - йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС. Водночас на конкурс в апеляційну палату подались частина суддів ВАКС першої інстанції. В разі їх відбору, виникне потреба оголошення нового конкурсу на заміщення їхніх посад.

Продовження повноважень ГРМЕ дозволить продовжити конкурс з відбору суддів ВАКС.