Полномочия Общественного совета международных экспертов продлили еще на год

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11426, которым продлила полномочия Общественного совета международных экспертов до завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда в течение восемнадцати месяцев со дня вступления в силу закона, сообщает Зеркало недели.

Как заявил депутат Ярослав Железняк, законопроект поддержали 259 депутатов.

Шестилетний срок полномочий Общественного совета международных экспертов истекает в октябре этого года, однако международные партнеры (МВФ и Еврокомиссия) рекомендовали его продлить до завершения конкурсов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС. Согласно нормам закона, он будет работать еще 18 месяцев, но не позднее 1 ноября 2025 года.

Однако, как отмечает общественная организация Transparency International Ukraine, новый закон о ОСМЭ может ограничить полномочия международных экспертов при отборе судей ВАКС.

«Речь идет о пункте 14 в Заключительных и переходных положениях закона о ВАКС. Хотя эти изменения направлены на унифицированное понимание критерия добродетели в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», их могут читать некорректно — как ограничение ОСМЭ полномочий оценивать профессиональность кандидатов, оставив за ней только оценку добродетели» , - говорится в заявлении организации.

Напомним, в ноябре 2023 Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на занятие 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС. В то же время, на конкурс в апелляционную палату подались часть судей ВАКС первой инстанции. В случае их отбора возникнет необходимость объявления нового конкурса на замещение их должностей.

Продление полномочий ОСМЭ позволит продолжить конкурс по отбору судей ВАКС.