У Міноборони прокомментували інформацію ЗМІ про неїстівні консерви в ЗСУ

Державний оператор тилу (ДОТ) у вівторок, 8 жовтня, відреагував на розслідування NGL.media щодо поганої якості консервів у бойових частинах. Там заявили, що не перевіряють якість консервних виробів, які постачаються в ЗСУ. З посиланням на коментар Державного оператора тилу, повідомляє Новое время.

У відомстві зазначили, що контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва. Там зазначили, що якість консервних виробів для ЗСУ перевіряє Держпродспоживслужба.

«Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини відбирає контрольні зразки з партії, відправляє їх на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку щодо придатності до споживання, видає сертифікат якості на постачання відповідної партії» , — сказано у повідомленні Державного оператора тилу.

У Міноборони зазначили, що впродовж серпня (про цей період йдеться у журналістському розслідуванні) до них не надходили скарги від військових щодо якості зазначених у розслідуванні продуктів. Також там стверджують, що не зафіксували постачань без зазначеного сертифіката якості.

Для того, щоб посилити контроль за якістю продукції, ДОТ планує цифрувати процес підтвердження наявності сертифікатів якості в ІТ-системі - DOT-Chain. Зокрема, до накладної в ІТ-системі постачальник буде вносити номер сертифіката якості, що дозволить відстежувати, чи справді партія відповідає вимогам якості.

«Ті постачальники, які не додали сертифікат, чи наявний вже вичерпав затверджені до постачання обсяги, не матимуть змоги сформувати пакет документів та відвантажити товар» , — додали у відомстві.

8 жовтня журналісти NGL.media після масових скарг українських бійців на якість консервів у бойових частинах Сил оборони звернулися до лабораторії та отримали докази того, що продукти не відповідають стандартам.

Як повідомляють розслідувачі, експерти київського Державного науково-дослідного інституту проаналізували вміст восьми консервів з однієї партії, яку передали військові, і дійшли висновку, що вони не відповідають ДСТУ і не повинні продаватися. Замість 59% частка м’яса з жиром у консервах становить лише 22,4%, водночас замість «м’яса» там шкіра, сухожилля і зв’язки, яких не повинно бути взагалі.