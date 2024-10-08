В Минобороны прокомментировали информацию СМИ о несъедобных консервах в ВСУ

Государственный оператор тыла (ДОТ) во вторник, 8 октября, отреагировал на расследование NGL.media по поводу плохого качества консервов в боевых частях. Там заявили, что не проверяют качество поставляемых в ВСУ консервных изделий. Со ссылкой на комментарий Государственного оператора тыла, сообщает Новое время.

В ведомстве отметили, что контроль качества консервов, поставляемых ВСУ, осуществляется на этапе производства. Там отметили, что качество консервных изделий для ВСУ проверяет Госпродпотребслужба.

«Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины отбирает контрольные образцы из партии, отправляет их на лабораторный анализ и, в случае положительного заключения о пригодности к употреблению, выдает сертификат качества на поставку соответствующей партии» , — говорится в сообщении Государственного оператора тыла.

В Минобороны отметили, что в течение августа (об этом периоде говорится в журналистском расследовании) к ним не поступали жалобы от военных относительно качества указанных в расследовании продуктов. Также там утверждают, что не зафиксировали поставок без указанного сертификата качества.

Для того, чтобы усилить контроль за качеством продукции, ДОТ планирует оцифровать процесс подтверждения наличия сертификатов качества в ИТ-системе — DOT-Chain. В частности, в накладную в ИТ-системе поставщик будет вносить номер сертификата качества, что позволит отслеживать, действительно ли партия соответствует требованиям качества.

«Те поставщики, которые не добавили сертификат, или имеющийся уже исчерпал утвержденные к поставке объемы, не смогут сформировать пакет документов и отгрузить товар» , — добавили в ведомстве.

8 октября журналисты NGL.media после массовых жалоб украинских бойцов на качество консервов в боевых частях Сил обороны обратились в лабораторию и получили доказательства того, что продукты не соответствуют стандартам.

Как сообщают расследователи, эксперты киевского Государственного научно-исследовательского института проанализировали содержание восьми консервов из одной партии, которую передали военные, и пришли к выводу, что они не соответствуют ДСТУ и не должны продаваться. Вместо 59% доля мяса с жиром в консервах составляет всего 22,4%, при этом вместо «мяса» там кожа, сухожилия и связки, которых не должно быть вообще.