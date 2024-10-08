Нафтобазу у Феодосії могли атакувати ATACMS - росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму продовжують гасити пожежу на АТ Морський нафтовий термінал, який є найбільшим на анексованому півострові за обсягами перевалки нафтопродуктів, повідомляє Новое время.

Удар по нафтобазі у Феодосії в ніч на 7 жовтня могли здійснити двома ракетами ATACMS, пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на свої джерела.

Унаслідок атаки було пошкоджено дві цистерни — одну наповнюваністю 10 тисяч кубометрів, другу — 5 тисяч. Стався розлив палива, який призвів до пожежі.

Також, за інформацією джерел видання, було пошкоджено наливний трубопровід дизельного палива.