Нефтебазу в Феодосии могли атаковать ATACMS - росСМИ

Во временно оккупированном Крыму продолжают тушить пожар на АО Морской нефтяной терминал, крупнейший на аннексированном полуострове по объемам перевалки нефтепродуктов, сообщает Новое время.

Удар по нефтебазе в Феодосии в ночь на 7 октября могли нанести двумя ракетами ATACMS, пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на свои источники.

В результате атаки были повреждены две цистерны — одна наполняемость 10 тысяч кубометров, вторая — 5 тысяч. Произошел разлив топлива, приведший к пожару.

Также, по информации источников, был поврежден наливной трубопровод дизельного топлива.