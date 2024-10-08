Зеленський провів Ставку, обговорювалися пріоритети для ОПК на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили забезпечення військових озброєнням.﻿ З посиланням на соцмережі президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

На Ставці Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського. Вона стосувалась потреб армії до кінця року та на перспективу.

"Доповіді всіх учасників процесу щодо того, як ці потреби забезпечити: що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно" , - написав Зеленський.

За його словами, на Ставці доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр з інновацій Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та інші.