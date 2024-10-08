Зеленский провел Ставку, обсуждались приоритеты для ОПК на следующий год
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили обеспечение военных вооружений. Со ссылкой на соцсети президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
На Ставке Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. Она касалась нужд армии до конца года и на перспективу.
"Доклады всех участников процесса по поводу того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно", - написал Зеленский.
По его словам, на Ставке докладывали премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.
"Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров", – подчеркнул Зеленский.