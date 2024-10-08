Зеленский провел Ставку, обсуждались приоритеты для ОПК на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили обеспечение военных вооружений.﻿ Со ссылкой на соцсети президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

На Ставке Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. Она касалась нужд армии до конца года и на перспективу.

"Доклады всех участников процесса по поводу того, как эти потребности обеспечить: что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно" , - написал Зеленский.

По его словам, на Ставке докладывали премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.