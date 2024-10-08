Ізраїль розширить зону наземної операції у Лівані - Politico

Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові війська поблизу кордону з Ліваном, що може свідчити про плани ЦАХАЛу розширити свою наземну операцію проти терористичного угруповання "Хезболли". Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у вівторок, 8 жовтня, ЦАХАЛ перекинув четверту бойову дивізію до Лівану, довівши загальну кількість своїх солдатів на цій ділянці кордону до понад 15 000 осіб.

Видання повідомило, що нова дивізія була розгорнута в західній частині регіону, тоді як ізраїльські війська вже діють у східних і центральних районах південного Лівану.

"ЦАХАЛ описав свої наземні операції 1 жовтня як "обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди, засновані на основі точних розвідувальних даних" проти "Хезболли", хоча за останній тиждень цей наступ розширився" , - йдеться у публікації.

Транскордонне вторгнення Ізраїлю ознаменувало новий етап у війні після хвилі повітряних ударів по Бейруту та інших містах Лівану, в результаті яких загинули сотні людей, включаючи лідера бойовиків "Хезболла" Хасана Насралли, додало Politico.