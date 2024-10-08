Израиль расширит зону наземной операции в Ливане - Politico

Армия обороны Израиля развернула дополнительные войска вблизи границы с Ливаном, что может свидетельствовать о планах ЦАХАЛа расширить свою наземную операцию против террористической группировки "Хезболлы". Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во вторник, 8 октября, ЦАХАЛ перебросил четвертую боевую дивизию в Ливан, доведя общее количество своих солдат на этом участке границы до более 15 000 человек.

Издание сообщило, что новая дивизия была развернута в западной части региона, тогда как израильские войска уже действуют в восточных и центральных районах южного Ливана.

"ЦАХАЛ описал свои наземные операции 1 октября как "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды, основанные на основе точных разведывательных данных" против "Хезболлы", хотя за последнюю неделю это наступление расширилось" , - говорится в публикации.

Трансграничное вторжение Израиля ознаменовало новый этап в войне после волны воздушных ударов по Бейруту и другим городам Ливана, в результате которых погибли сотни людей, включая лидера боевиков "Хезболлы" Хасана Насраллы, добавило Politico.