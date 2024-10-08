У Міноборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію нового лідера "Хезболли"

"Хезболла", ймовірно, залишилася без свого нового лідера Хашима Сафі ад-Діна. Він міг бути ліквідований внаслідок авіаударів Ізраїлю, заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. З посиланням на The Times of Israel, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами глави Міноборони, Хашим Сафі ад-Дін міг бути убитий під час удару по Бейруту, який було завдано минулого тижня.

"Хезболла" - це організація без лідера, Насраллу було ліквідовано, його змінника, ймовірно, також ліквідовано. Це має драматичний вплив на все, що відбувається. Нікому приймати рішення, нікому діяти" , - наголосив Галант.

Він уточнив, що, крім ліквідації лідерів, вогневий потенціал угрупування також сильно постраждав.

Галант наголосив, що за діями Ізраїлю зараз спостерігають на всьому Близькому Сході.