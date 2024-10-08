В Минобороны Израиля сообщили о ликвидации нового лидера "Хезболлы"

"Хезболла", вероятно, осталась без своего нового лидера Хашима Сафи ад-Дина. Он мог быть ликвидирован в результате авиаударов Израиля, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам главы Минобороны, Хашим Сафи ад-Дин мог быть убит во время удара по Бейруту, который был нанесен на прошлой неделе.

"Хезболла" - это организация без лидера, Насралла был ликвидирован, его сменщик, вероятно, также был ликвидирован. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать" , - подчеркнул Галант.

Он уточнил, что помимо ликвидации лидеров, огневой потенциал группировки также сильно пострадал.

Галант подчеркнул, что за действиями Израиля сейчас наблюдают на всем Ближнем Востоке.