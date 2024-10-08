У МЗС прокоментували санкції Британії проти хімічних військ РФ

МЗС України підтримало рішення Великої Британії, оголошене у вівторок, 8 жовтня, щодо введення санкцій проти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ та їх командування за використання хімічної зброї в Україні.Відповідну заяву оприлюднила пресслужба МЗС України, повідомляє Новое время.

«Це є черговим підтвердженням того факту, що Російська Федерація в порушення Конвенції про заборону хімічної зброї продовжує скоювати на території України злочини, пов’язані із застосуванням небезпечних хімічних речовин, проти Сил безпеки і оборони України» , — йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що, незважаючи на засудження з боку міжнародної спільноти, Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародні норми.

«Особливо цинічним є прагнення російської сторони стати членом Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на термін 2025−2027 років» , — наголосили у МЗС.

У відомстві заявили, що Росія, яка систематично використовує хімічну зброю на територіях суверенних держав, не має морального права входити до керівних органів міжнародних організацій і впливати на їхню об'єктивну роботу.

«Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а держави, відповідальні за такі дії, мають бути притягнуті до відповідальності» , — підсумували в міністерстві.

8 жовтня Велика Британія заявила про грубе порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї і закликала країну негайно припинити будь-які подібні дії.