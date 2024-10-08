В МИД прокомментировали санкции Британии против химических войск РФ

МИД Украины поддержало решение Великобритании, объявленное во вторник, 8 октября, о введении санкций против войск радиационной, химической и биологической защиты РФ и их командования за использование химического оружия в Украине. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИД Украины, сообщает Новое время.

«Это является очередным подтверждением того факта, что Российская Федерация в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия продолжает совершать на территории Украины преступления, связанные с применением опасных химических веществ, против Сил безопасности и обороны Украины» , — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на осуждение со стороны международного сообщества, Российская Федерация продолжает грубо нарушать международные нормы.

«Особенно циничным является стремление российской стороны стать членом Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на срок 2025−2027 годов» , — отметили в МИД.

В ведомстве заявили, что Россия, которая систематически использует химическое оружие на территориях суверенных государств, не имеет морального права входить в руководящие органы международных организаций и влиять на их объективную работу.

«Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, где-либо и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а государства, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности» , — подытожили в министерстве.

8 октября Великобритания заявила о грубом нарушении Россией Конвенции о запрещении химического оружия и призвала страну немедленно прекратить любые подобные действия.