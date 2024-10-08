Під Покровськом зупинили фортифікаційні роботи начебто через дії поліції

Компанія Автомагістраль-Південь, що займається фортифікаційними роботами на Покровському напрямку, оголосила про призупинення робіт. За словами компанії, це сталось «через дії Національної поліції». Про це йдеться в заяві Автомагістраль-Південь, яку опублікували 8 жовтня, повідомляє Новое время.

Зазначається, що «силовики провели рейд на їхній офіс», обшукали квартири співробітників та вилучили важливу документацію, що стосується об'єктів критичної інфраструктури.

У Нацполіції натомість стверджують, що підприємство продовжує працювати у звичайному режимі, але представники компанії заперечують цю інформацію.

Вони також заявили, що «дії поліції призвели до збою в роботі комп’ютерної мережі та електронного документообігу», а вилучення засобів зв’язку ускладнило координацію роботи підрозділів".

«Зупинені роботи на об'єктах критичної інфраструктури, а насамперед на об'єктах фортифікації вздовж лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку. Це створює загрозу для логістичних та військових маршрутів» , — йдеться в заяві компанії.

Підрядник вважає, що «спірні питання щодо цінової політики та тендерних процедур повинні вирішуватися в судовому порядку». Хоча слідство повідомило про можливі збитки, експертиза в цьому питанні ще не проведена, заявили в Автомагістраль-Південь.

4 жовтня Національна поліція провела обшуки в дорожньо-будівельній компанії Автомагістраль-Південь, що є підрядником Великого будівництва.

Як повідомили у пресслужбі компанії, провадження пов’язано з декількома тендерами, які у різний час у різних регіонах компанія виграла на Prozorro.

7 березня стало відомо, що Компанія Автомагістраль-Південь стала переможцем тендера на будівництво транспортної розв’язки в Миколаївській області з пропозицією 1,9 млрд грн. Протяжність дорожнього покриття становить 8,3 км.