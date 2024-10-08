Под Покровском остановили фортификационные работы якобы из-за действий полиции

Компания Автомагистраль-Юг, занимающаяся фортификационными работами на Покровском направлении, объявила о приостановке работ. По словам компании, это произошло «из-за действия Национальной полиции». Об этом говорится в заявлении Автомагистраль-Юг, опубликованном 8 октября, сообщает Новое время.

Отмечается, что «силовики провели рейд на их офис», обыскали квартиры сотрудников и изъяли важную документацию, касающуюся объектов критической инфраструктуры.

В Нацполиции утверждают, что предприятие продолжает работать в обычном режиме, но представители компании отрицают эту информацию.

Они также заявили, что «действия полиции привели к сбою в работе компьютерной сети и электронного документооборота», а изъятие средств связи усложнило координацию работы подразделений.

«Остановлены работы на объектах критической инфраструктуры, а прежде всего на объектах фортификации вдоль линии фронта, в частности на Покровском направлении. Это создает угрозу для логистических и военных маршрутов» , — говорится в заявлении компании.

Подрядчик считает, что «спорные вопросы относительно ценовой политики и тендерных процедур должны решаться в судебном порядке». Хотя следствие сообщило о возможном ущербе, экспертиза в этом вопросе еще не проведена, заявили в Автомагистраль-Юг.

4 октября Национальная полиция провела обыски в дорожно-строительной компании Автомагистраль-Юг, являющейся подрядчиком Большого строительства.

Как сообщили в пресс-службе компании, производство связано с несколькими тендерами, которые в разное время в разных регионах компания выиграла на Prozorro.

7 марта стало известно, что Компания Автомагистраль-Юг стала победителем тендера на строительство транспортной развязки в Николаевской области с предложением 1,9 млрд грн. Протяженность дорожного покрытия составляет 8,3 км.