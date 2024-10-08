Зеленський активував санкції щодо зрадників і військового виробництва в РФ

Україна у вівторок запровадила 2 пакети санкцій, обмеження стосуються зрадників і військового виробництва у РФ. Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуємо нашу санкційну роботу – сьогодні застосовано два нові пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну. А також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних та фізичних осіб, які працюють на терор" , - сказав глава держави.

Він наголосив, що Україна продовжуватиме робити тиск на ворога синхронно "з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру".

Президент подякував усім, хто допомагає Україні, а також українським воїнам і всім, хто "дійсно все робить, що сам може, щоб Україна була сильнішою".