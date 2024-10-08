Зеленский активировал санкции в отношении предателей и военного производства в РФ

Украина во вторник ввела 2 пакета санкций, ограничения касаются предателей и военного производства в РФ. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"Мы продолжаем нашу санкционную работу - сегодня применены два новых пакета санкций. Относительно тех, кто предал Украину. А также по военному производству в России - тех юридических и физических лиц, которые работают на террор" , - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать оказывать давление на врага синхронно "со всеми в мире, кто так же, как украинцы, хочет настоящего мира".

Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине, а также украинских воинов и всех, кто "действительно все делает, что сам может, чтобы Украина была сильнее".