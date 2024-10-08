Генконсул пообіцяв добровольцям з Українського легіону безпроблемний перетин кордону

Генеральний консул в Любліні Олег Куць у вівторок, 8 жовтня, заявив, що добровольці, які долучаться до Українського легіону у Польщі, зможуть перетинати кордон для того, щоб виїхати у відпустку чи на ротацію. Про це Куць сказав в інтерв'ю польському новинному сайту І.Pl, повідомляє Новое время.

«Ми повинні боротися з дезінформацією. Противник надає неправдиві факти, наприклад, що наших бійців відправляють на фронт без відповідної підготовки, уніформи, спорядження, що їх просто „кинуть“ на фронт. Це неправда. Будь-хто охочий чи вагається, може звернутися до пункту набору без будь-яких зобов’язань, це добровільний підрозділ» , — наголосив генконсул.

Він також додав, що у легіоні є «грошова винагорода, можна легко перетнути кордон, щоб повернутися у відпустку чи на ротацію».

Куць уточнив, що подаватися можуть чоловіки від 18 років, хоча мобілізаційний вік в Україні - з 25 років.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський говорив, що 196 людей у Польщі подали заявки, щоб вступити до Українського легіону.

1 жовтня у польському місті Люблін запрацював рекрутинговий центр Українського легіону в Польщі. За перші дні роботи рекрутингового центру надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 — через консульські установи.