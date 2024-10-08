Генконсул пообещал добровольцам из Украинского легиона беспроблемное пересечение границы

Генеральный консул в Люблине Олег Куц во вторник, 8 октября, заявил, что добровольцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше, смогут пересекать границу для того, чтобы уехать в отпуск или на ротацию. Об этом Куц сказал в интервью польскому новостному сайту И.Pl, сообщает Новое время.

«Мы должны бороться с дезинформацией. Противник предоставляет ложные факты, например, что наших бойцов отправляют на фронт без соответствующей подготовки, униформы, снаряжения, что их просто „бросят“ на фронт. Это неправда. Любой желающий или колеблющийся, может обратиться в пункт набора без каких-либо обязательств, это добровольное подразделение» , — подчеркнул генконсул.

Он также добавил, что в легионе есть «денежное вознаграждение, можно легко пересечь границу, чтобы вернуться в отпуск или на ротацию».

Куць уточнил, что подаваться могут мужчины от 18 лет, хотя мобилизационный возраст в Украине — с 25 лет.

Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский говорил, что 196 человек в Польше подали заявки, чтобы вступить в Украинский легион.

1 октября в польском городе Люблин заработал рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше. За первые дни работы рекрутингового центра поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 — через консульские учреждения.



