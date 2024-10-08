Блінкен після Байдена також скасував візит до Німеччини

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де мав приєднатися до програми візиту президента Джо Байдена, яка передбачала зустрічі з лідерами інших країн та участь у засіданні групи «Рамштайн».﻿ Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні вранці Білий дім оголосив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану «Мілтон», президент Байден відкладає заплановану поїздку до Німеччини та Анголи» , - поінформував Міллер.

Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен планував приєднатися до президентської делегації в Німеччині після візиту до Лаосу.