Блінкен після Байдена також скасував візит до Німеччини
Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де мав приєднатися до програми візиту президента Джо Байдена, яка передбачала зустрічі з лідерами інших країн та участь у засіданні групи «Рамштайн». Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні вранці Білий дім оголосив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану «Мілтон», президент Байден відкладає заплановану поїздку до Німеччини та Анголи», - поінформував Міллер.
Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен планував приєднатися до президентської делегації в Німеччині після візиту до Лаосу.
«Однак, враховуючи, що цей візит (Байдена – ред.) був відкладений, він повернеться з Лаосу до Вашингтона», - зазначив представник Держдепу.