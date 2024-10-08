Блинкен после Байдена также отменил визит в Германию

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил поездку в Германию, где должен был присоединиться к программе визита президента Джо Байдена, которая предусматривала встречи с лидерами других стран и участие в заседании группы «Рамштайн». Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

«Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана "Милтон", президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу» , - проинформировал Миллер.

Он напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен планировал присоединиться к президентской делегации в Германии после визита в Лаос.