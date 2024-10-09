Конгрес США отримав перелік зброї, яка може допомогти Україні – CNN
Головнокомандувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі склав список систем озброєнь, якими володіють США і які могли б допомогти Україні у протистоянні російській агресії. Про це пише CNN з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.
"У додатку до секретної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка була передана Конгресу на початку минулого місяця, генерал Кріс Каволі окреслив перелік можливостей США, які могли б допомогти українській армії воювати ефективніше", – йдеться в повідомленні.
До переліку, як зазначають джерела CNN, увійшли ракети класу "повітря - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), що відрізняється високою точністю, а дальність залежить від модифікації, і система зв'язку, відома як Link 16 - мережа обміну даними, що використовується США і НАТО, яка повинна забезпечити більш безперешкодний зв'язок між бойовими системами і є особливо корисною для командування і управління протиповітряною і протиракетною обороною.
Україна неодноразово просила надати їй обидва ці типи озброєнь, повідомило інше джерело CNN, знайоме з її запитами.
У списку Каволі не йдеться про те, чому США не надали системи, які, на його думку, могли б бути цінними. Але американські чиновники раніше висловлювали занепокоєння щодо потрапляння чутливих американських технологій до рук Росії, що, за словами одного з джерел, ймовірно, стосується системи Link 16.
Ракети класу "повітря-поверхня", які випускаються з винищувачів, можуть не бути корисними для українців, якщо вони не досягнуть певного рівня переваги в повітрі, додало джерело.
"Майже через три роки війни українці все ще благають США надати більш сучасне озброєння і зняти обмеження на використання наданих Сполученими Штатами ракетних систем дальнього радіусу дії. А з огляду на те, що до президентських виборів у США залишилося менше місяця, майбутнє підтримки України з боку США залишається невизначеним, навіть незважаючи на те, що США заявляють, що працюють над тим, щоб Україна мала все необхідне для того, щоб протриматися принаймні до кінця 2025 року", - зазначає CNN.