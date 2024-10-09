Конгресс США получил перечень оружия, которое может помочь Украине – CNN

Главнокомандующий вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи составил список систем вооружений, которыми обладают США и которые могли бы помочь Украине в противостоянии российской агрессии.﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

"В приложении к секретному докладу о стратегии администрации Байдена по Украине, который был передан Конгрессу в начале прошлого месяца, генерал Крис Каволи очертил перечень возможностей США, которые могли бы помочь украинской армии воевать эффективнее" , – говорится в сообщении.

В перечень, как отмечают источники CNN, вошли ракеты класса "воздух - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), отличающаяся высокой точностью, а дальность зависит от модификации, и система связи, известная как Link 16 - сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая должна обеспечить более беспрепятственную связь между боевыми системами и является особенно полезной для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Украина неоднократно просила предоставить ей оба эти типа вооружений, сообщил другой источник CNN, знакомый с ее запросами.

В списке Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, могли бы быть ценными. Но американские чиновники ранее выражали обеспокоенность относительно попадания чувствительных американских технологий в руки России, что, по словам одного из источников, вероятно, касается системы Link 16.

Ракеты класса "воздух-поверхность", которые выпускаются из истребителей, могут не быть полезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе, добавил источник.