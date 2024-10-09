Курс валют НБУ на 9 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 9 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 8 жовтня знизився до позначки 41.1756 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 45.2437 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.9606 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 48.0855 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.5013 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.175 600
|EUR
|Євро
|45.243 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.960 600
|CHF
|Швейцарський франк
|48.085 500
|PLN
|Польський злотий
|10.501 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.