Курс валют НБУ на 9 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 9 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 жовтня знизився до позначки 41.1756 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 45.2437 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.9606 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 48.0855 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.5013 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.175 600 EUR Євро 45.243 700 GBP Фунт стерлінгів 53.960 600 CHF Швейцарський франк 48.085 500 PLN Польський злотий 10.501 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.