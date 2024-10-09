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Курс валют НБУ на 9 жовтня

Курс валют НБУ на 9 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 9 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 жовтня знизився до позначки 41.1756 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 45.2437 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 53.9606 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 48.0855 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.5013 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.175 600 --0.0205
EUR Євро 45.243 700 +0.0227
GBP Фунт стерлінгів 53.960 600 +0.0658
CHF Швейцарський франк 48.085 500 --0.083
PLN Польський злотий 10.501 300 +0.0388

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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