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Курс валют НБУ на 9 октября

Курс валют НБУ на 9 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 9 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 октября, снизился до отметки 41.1756 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 45.2437 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.9606 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 48.0855 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.5013 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.175600 --0.0205
EUR Евро 45.243700 +0.0227
GBP Фунт стерлингов 53.960600 +0.0658
CHF Швейцарский франк 48.085500 --0.083
PLN Польский злотый 10.501300 +0.0388

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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