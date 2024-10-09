Курс валют НБУ на 9 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 9 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 октября, снизился до отметки 41.1756 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 45.2437 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.9606 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 48.0855 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.5013 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.175600
|EUR
|Евро
|45.243700
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.960600
|CHF
|Швейцарский франк
|48.085500
|PLN
|Польский злотый
|10.501300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.