Курс валют НБУ на 9 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 9 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 октября, снизился до отметки 41.1756 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 45.2437 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.9606 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 48.0855 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.5013 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.175 600 EUR Евро 45.243 700 GBP Фунт стерлингов 53.960 600 CHF Швейцарский франк 48.085 500 PLN Польский злотый 10.501 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.