У Пентагоні розглядають можливість переносу засідання "Рамштайну"

У Пентагоні вирішують, чи переносити зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині, намічену на суботу, 12 жовтня, у зв'язку з ураганом та зміною планів президента США Джо Байдена. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Голос Америки.

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра" , – зазначила речниця Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи планують перенести засідання групи з питань оборони України, об'єднавши її з засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, у Пентагоні заявили, що поки не мають остаточного рішення:

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше".

Раніше через ураган Мілтон Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де мав очолити зібрання "Рамштайн" для постачання зброї Україні.

Планувалося, що лідери США, Франції, Великої Британії та Німеччини зустрінуться цієї суботи в Берліні для переговорів щодо російсько-української війни та останніх подій на Близькому Сході.

Однак через ураган та необхідність підготовки до убезпечення мешканців Сполучених Штатів, поїздку Байдена до Європи довелося скасувати, інформує Білий дім.

Ураган Мілтон загрожує стати одним з найбільш руйнівних в історії, вважають фахівці американського Національного центру спостереження за ураганами. За інформацією Центру, руйнівні вітри, небезпечні для життя штормові хвилі та сильні опади поширюватимуться, наближаючись до східного узбережжя США.

Значні пошкодження і збитки прогнозують з огляду на те, що ураган прямує безпосередньо до густонаселеної території.

Нагадаємо, розвідувальні служби попередили, що супротивники США, ймовірно, скористаються зі шкоди, завданої ураганом Гелен, і потенційної шкоди від урагану Мілтон, який набирає силу біля узбережжя США, щоб ще більше посилити та сфабрикувати наративи, спрямовані на підрив довіри до результатів виборів.