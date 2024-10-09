В Пентагоне рассматривают возможность переноса заседания "Рамштайна"

В Пентагоне решают, переносить ли встречу в формате "Рамштайн" в Германии, намеченную на субботу, 12 октября, в связи с ураганом и изменением планов президента США Джо Байдена. Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Голос Америки.

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это отразится на расписании министра" , - отметила пресс-секретарь Пентагона.

Отвечая на вопрос, планируют ли перенести заседание группы по обороне Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока не имеют окончательного решения:

"Мы только сейчас это выясняем. Итак, когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше".

Ранее из-за урагана Милтон Джо Байден отложил поездку в Германию, где должен был возглавить собрание "Рамштайн" для поставки оружия Украине.

Планировалось, что лидеры США, Франции, Великобритании и Германии встретятся в субботу в Берлине для переговоров по российско-украинской войне и последним событиям на Ближнем Востоке.

Однако из-за урагана и необходимости подготовки к обеспечению жителей Соединенных Штатов поездку Байдена в Европу пришлось отменить, информирует Белый дом.

Ураган Милтон угрожает стать одним из самых разрушительных в истории, считают специалисты американского Национального центра наблюдения за ураганами. По информации Центра, разрушительные ветры, опасные для жизни штормовые волны и сильные осадки будут распространяться, приближаясь к восточному побережью США.

Значительные повреждения и ущерб прогнозируют, учитывая, что ураган направляется непосредственно к густонаселенной территории.

Напомним, разведывательные службы предупредили, что противники США, вероятно, воспользуются ущербом, нанесенным ураганом Гелен, и потенциальным ущербом от набирающего силу у побережья США урагана Милтон, чтобы еще больше усилить и сфабриковать нарративы, направленные на подрыв доверия к результатам выборов.