НАТО стримуватиме загрозу зі Сходу – президент Фінляндії

У сучасних геополітичних умовах Північноатлантичний альянс повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався, - стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Укрінформ.

"Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням «НАТО 3.0». Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий Альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії. Ми маємо спільне розуміння в межах Альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках – як стримування, так і оборони" , - зазначив він.

Стубб наголосив, що Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та у вдосконаленні командних структур Альянсу. Зокрема, разом із США та північними союзниками країна входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку, створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил.

Крім того, разом зі Швецією Фінляндія опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО.