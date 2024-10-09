НАТО будет сдерживать угрозу с Востока – президент Финляндии

В современных геополитических условиях Североатлантический альянс возвращается к своей первоначальной задаче, для которой и создавался - сдерживания и обороны от угрозы с Востока, прежде всего со стороны России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает Укринформ.

"Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием НАТО 3.0. Мы возвращаемся к первоначальной роли по сдерживанию, которую НАТО должно выполнять как мощный военный Альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России. Мы имеем общее понимание в рамках Альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем по обоим направлениям – как сдерживание, так и обороны" , - отметил он.

Стубб подчеркнул, что Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур Альянса. В частности, вместе с США и северными союзниками страна будет входить в состав объединенного командования НАТО в Норфолке, создавать мощный сухопутный компонент в составе собственных вооруженных сил.

Кроме того, вместе со Швецией Финляндия разрабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга НАТО.