ЦПД: У Брянській області атакований склад з боєприпасами КНДР та авіабомбами

У Брянській області Росії в ніч на 9 жовтня міг бути атакований арсенал зі зброєю.На складі зберігали снаряди з КНДР та авіаційні керовані бомби, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Як він зазначив, біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ). Він знаходиться за 114 км від кордону з Україною.

За словами керівник ЦПД, на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи.

"Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом" , - наголосив Коваленко.

Варто додати, що у вересні українські військові атакували два великих арсенали з ракетами та снарядами у Тверській області Росії, а також важливий склад з боєприпасами у Краснодарському краї.

Нічні вибухи в Росії

В ніч на 9 жовтня у Брянській області пролунали вибухи. У мережі повідомили про пожежу з детонацією, а також показали відповідні кадри. Губернатор регіону заявив про атаку дронів.

Також повідомлялося, що у Брянській області був уражений 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Українські військові поки не коментували нічні вибухи в Росії.