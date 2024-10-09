ЦПД: В Брянской области атакован склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами

В Брянской области России в ночь на 9 октября мог быть атакован арсенал с оружием. На складе хранились снаряды из КНДР и авиационные управляемые бомбы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Как он отметил, возле города Карачев Брянской области был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Он находится в 114 км от границы с Украиной.

По словам руководителя ЦПД, на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы.

"Отмечу, что они частично хранились под открытым небом" , - подчеркнул Коваленко.

Стоит добавить, что в сентябре украинские военные атаковали два крупных арсенала с ракетами и снарядами в Тверской области России, а также важный склад с боеприпасами в Краснодарском крае.

Ночные взрывы в России

В ночь на 9 октября в Брянской области прогремели взрывы. В сети сообщили о пожаре с детонацией, а также показали соответствующие кадры. Губернатор региона заявил об атаке дронов.

Также сообщалось, что в Брянской области был поражен 67 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Украинские военные пока не комментировали ночные взрывы России.