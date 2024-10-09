Bloomberg: Зеленський шукає "гнучкіший підхід" для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, готується зайняти "гнучкішу позицію" в питанні завершення війни в Україні на тлі ослаблення підтримки Заходу і наближення зими. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на іноземних чиновників, повідомляє Новое время.

Українські офіційні особи дали зрозуміти, що вони готові визнати необхідність розв’язки, заявили джерела на умовах анонімності, оскільки переговори проходять за закритими дверима.

Зміну настроїв, за даними Bloomberg, має бути перевірено на зустрічі у форматі Рамштайн у Німеччині 12 жовтня, яку можуть перенести через ураган Мілтон у США.

Український президент прагне заручитися підтримкою союзників для свого плану перемоги. Зі свого боку чиновники США попросили Київ сформулювати дорожню карту того, що йому потрібно на наступний рік, включно з військовою технікою, допомогою в промисловому розвитку та фінансовою підтримкою, заявив один із чиновників.

Bloomberg пише, що затяжна війна, напружені бюджети на Заході та вибори у США в листопаді об'єднали союзників у їхньому намірі розглянути можливість завершення війни шляхом переговорів. При цьому нерозкриті деталі плану Зеленського, щодо якого він консультується зі США, можуть бути використані як "простір для подальшого просування вперед".

Центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів стане членство України в НАТО. Це питання досі розділяє союзників України, а президент США Джо Байден перебуває під тиском, щоб надіслати Києву чітке запрошення до Альянсу. І хоча малоймовірно, що президент США зробить це, таку пропозицію розглядають як потенційну розмінну монету для будь-яких переговорів із Росією.

За словами чиновника, знайомого з дискусіями в НАТО, будь-який варіант, який не є повноправним, поставить Україну в невигідне становище, коли справа дійде до переговорів про припинення вогню. Він додав, що надійні двосторонні гарантії безпеки, особливо зі США, фактично означатимуть членство України.