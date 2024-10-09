Bloomberg: Зеленский ищет "более гибкий подход" для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, готовится занять "более гибкую позицию" в вопросе завершения войны в Украине на фоне ослабевающей поддержки Запада и приближения зимы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на иностранных чиновников, сообщает Новое время.

Украинские официальные лица дали понять, что они готовы признать необходимость развязки, заявили источники на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями.

Изменение настроений, по данным Bloomberg, должно быть проверено на встрече в формате Рамштайн в Германии 12 октября, которую могут перенести из-за урагана Милтон в США.

Украинский президент стремится заручиться поддержкой союзников для своего плана победы. В свою очередь чиновники США попросили Киев сформулировать дорожную карту того, что ему нужно на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку, заявил один из чиновников.

Bloomberg пишет, что затяжная война, напряженные бюджеты на Западе и выборы в США в ноябре объединили союзников в их намерении рассмотреть возможность завершения войны путем переговоров. При этом нераскрытые детали плана Зеленского, по которому он консультируется с США, могут быть использованы в качестве "пространства для дальнейшего продвижения вперед".

Центральным элементом любых будущих переговоров станет членство Украины в НАТО. Этот вопрос до сих пор разделяет союзников Украины, а президент США Джо Байден находится под давлением, чтобы направить Киеву четкое приглашение в Альянс. И хотя маловероятно, что президент США сделает это, такое предложение рассматривается как потенциальная разменная монета для любых переговоров с Россией.

По словам чиновника, знакомого с дискуссиями в НАТО, любой вариант, не являющийся полноправным, поставит Украину в невыгодное положение, когда дело дойдет до переговоров о прекращении огня. Он добавил, что надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно с США, будут фактически означать членство Украины.