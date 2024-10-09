Нетаньягу закликав ліванців "взяти контроль над країною": Ми ослабили "Хезболлу"

Біньямін Нетаньягу заявив, що після знищення лідера ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли ізраїльські військові ліквідували двох його наступників. Про це прем’єр-міністр Ізраїлю він сказав у відеозверненні до жителів Лівану, яке виголосив англійською мовою, повідомляє Укрінформ.

"Ми ослабили можливості "Хезболли". Ми ліквідували тисячі терористів, зокрема й самого Насраллу та його наступника, і наступника його наступника. Сьогодні "Хезболла" слабша, ніж вона була протягом багатьох років﻿" , – заявив Нетаньягу.

За його словами, "Хезболла" перетворила Ліван на склад боєприпасів і передову військову базу Ірану.

Нетаньяху закликав ліванців узяти контроль над країною у свої руки.

"Ви заслуговуєте на те, щоб повернути Лівану спокійні часи. Ви заслуговуєте на інший Ліван – одну країна, один прапор, один народ. Не дозволяйте цим терористам знищити ваше майбутнє більше, аніж вони вже це зробили" , – наголосив прем’єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, 28 вересня Армія оборони Ізраїлю заявила, що лідер терористичної організації "Хезболла" Хасан Насралла був знищений у результаті авіаудару по Бейруту.

Згодом з'явилася інформація, що "Хезболла" після масованих авіаударів Ізраїлю втратила контакт із Хашемом Сафіддіном, який вважався наступником ліквідованого лідера угруповання.

8 жовтня стало відомо, що ВПС Ізраїлю під час атаки на столицю Лівану ліквідували керівника штабу "Хезболли" Сухайла Хусейна Хусейні.