Нетаньяху призвал ливанцев "взять контроль над страной": Мы ослабили "Хезболлу"

Биньямин Нетаньяху заявил, что после уничтожения лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы израильские военные ликвидировали двух его преемников. Об этом премьер-министр Израиля он сказал в видеообращении к жителям Ливана, произнесенным на английском языке, сообщает Укринформ.

"Мы ослабили возможности "Хезболлы". Мы ликвидировали тысячи террористов, в том числе и самого Насраллу и его преемника, и преемника его преемника. Сегодня "Хезболла" слабее, чем она была на протяжении многих лет" , - заявил Нетаньяху.

По его словам, "Хезболла" превратила Ливан в состав боеприпасов и передовую военную базу Ирана.

Нетаньяху призвал ливанцев взять контроль над страной в свои руки.

"Вы заслуживаете того, чтобы вернуть Ливану спокойные времена. Вы заслуживаете другого Ливана – одной страны, одного флага, одного народа. Не позволяйте этим террористам уничтожить ваше будущее больше, чем они уже это сделали" , – подчеркнул премьер-министр Израиля.

Напомним, 28 сентября Армия обороны Израиля заявила, что лидер террористической организации "Хезболла" Хасан Насралла был уничтожен в результате авиаудара по Бейруту.

Впоследствии появилась информация, что "Хезболла" после массированных авиаударов Израиля лишилась контакта с Хашемом Сафиддином, считавшимся преемником ликвидированного лидера группировки.

8 октября стало известно, что ВВС Израиля во время атаки на столицу Ливана ликвидировали руководителя штаба "Хезболлы" Сухайла Хусейна Хусейни.