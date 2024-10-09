КНДР повністю перекриє дороги та залізницю до Південної Кореї

Армія Північної Кореї заявила, що з середи перекриває всі шляхи сполучення з Південною Кореєю та укріплюватиме райони на своєму боці кордону. Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

"9 жовтня буде запущений проєкт, спрямований на повне перекриття доріг і залізниці, що з'єднують із Південною Кореєю, і укріплення відповідних районів на нашому боці потужними оборонними спорудами" , - йдеться у заяві генерального штабу Народної армії Північної Кореї.

У КНДР назвали це відповіддю на "гостру військову ситуацію" на Корейському півострові, маючи на увазі військові навчання Південної Кореї поблизу кордону і прибуття американських стратегічних ядерних засобів до регіону.

Зазначається, що США розмістили близько 28 000 військових у Південній Кореї для стримування можливої агресії з боку Північної Кореї.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин раніше заявив, що країна не зацікавлена в силовому об’єднанні Корейського півострова і не має наміру нападати на сусідню Південну Корею.