КНДР полностью перекроет дороги и жд-пути в Южную Корею

Армия Северной Кореи заявила, что со среды перекрывает все пути сообщения с Южной Кореей и будет укреплять районы на своей стороне границы. Об этом пишет Yonhap, сообщает Укринформ.

"9 октября будет запущен проект, направленный на полное перекрытие дорог и железных дорог, соединяющих с Южной Кореей, и укрепление соответствующих районов на нашей стороне мощными оборонительными сооружениями" , - говорится в заявлении генерального штаба Народной армии Северной Кореи.

В КНДР назвали это ответом на "острую военную ситуацию" на Корейском полуострове, имея в виду военные учения Южной Кореи вблизи границы и прибытие американских стратегических ядерных средств в регион.

Сообщается, что США разместили около 28 000 военных в Южной Корее для сдерживания возможной агрессии со стороны Северной Кореи.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее заявил, что страна не заинтересована в силовом объединении Корейского полуострова и не намерена нападать на соседнюю Южную Корею.