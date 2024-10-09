Держбюджет на 2025 рік остаточно ухвалять до кінця листопада – депутатка

Верховна Рада планує ухвалити державний бюджет на 2025 рік у першому читанні наприкінці жовтня, у другому - наприкінці листопада. Про це в телеефірі заявила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляє Укрінформ.

За словами Підласої, зараз проєкт держбюджету перебуває на етапі розгляду поправок.

"Народні депутати цього року подали понад 2 тисячі поправок до бюджету. Це десь на 400 більше, ніж минулого року. У наступний тиждень ми будемо їх розглядати в Комітеті з питань бюджету. Після цього планується в кінці жовтня голосування в першому читанні у сесійній залі Верховної Ради, у кінці листопада - голосування в другому читанні та в цілому" , - сказала вона.

Підласа підкреслила, що пріоритетом у проєкті бюджету є оборона, видатки на цей сектор плануються на рівні 2,2 трильйона гривень.

"Більш ніж половина з цих коштів піде на забезпечення військовослужбовців - 1,2 трлн грн. Водночас 737 млрд грн спрямують на закупівлю та модернізацію озброєння та техніки, зокрема 47 млрд грн - на виробництво дронів в Україні" , - уточнила вона.

Голова комітету зазначила, що на соціальну сферу передбачено близько 419 млрд грн, на обслуговування держборгу - 481 млрд грн.