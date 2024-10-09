Госбюджет на 2025 год окончательно будет принят до конца ноября – депутат

Верховная Рада планирует принять государственный бюджет на 2025 год в первом чтении в конце октября, во втором – в конце ноября. Об этом в телеэфире заявила глава Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает Укринформ.

По словам Пидласой, в настоящее время проект госбюджета находится на этапе рассмотрения поправок.

"Народные депутаты в этом году подали более 2 тысяч поправок в бюджет. Это где-то на 400 больше, чем в прошлом году. В следующую неделю мы будем их рассматривать в Комитете по бюджету. После этого планируется в конце октября голосование в первом чтении в сессионном зале Верховной Рады. Рады, в конце ноября – голосование во втором чтении и в целом" , - сказала она.

Пидласа подчеркнула, что приоритетом в проекте бюджета является оборона, расходы на этот сектор планируются на уровне 2,2 триллиона гривен.

"Более половины из этих средств пойдет на обеспечение военнослужащих - 1,2 трлн грн. В то же время 737 млрд грн направят на закупку и модернизацию вооружения и техники, в том числе 47 млрд грн - на производство дронов в Украине" , - уточнила она.

Глава комитета отметила, что на социальную сферу предусмотрено около 419 млрд грн, на обслуживание госдолга – 481 млрд грн.