У Торецьку, де тривають міські бої, залишаються 1400 цивільних

У місті Торецьк в Донецькій області знаходяться ще понад 1,4 тис. цивільних жителів. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що завдяки злагодженим діям органів влади та підрозділів поліції і ДСНС зараз вивозять цивільних з лінії фронту, але вони ще залишаються у містах.

"Наприклад, у місті Торецьк понад 1,4 тис. людей залишаються і виїжджають дуже повільно" , - сказав Філашкін. ﻿

Торецька міська територіальна громада повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 9 жовтня від ворожих обстрілів загинули 207 мешканців, 609 людей зазнали поранень.

До повномасштабного вторгнення у Торецьку мешкало близько 70 тисяч людей.